Spaanse media komen met details dood Nederlanders Coín

Haar dochter van 59 jaar leed aan terminale kanker en zou in mei te horen hebben gekregen dat ze nog maar vier maanden te leven had, zo schrijft de krant. Zij werd in een kamer op een bed gevonden. Haar moeder werd in een andere kamer gevonden. Het lichaam van de 89-jarige moeder was toen al in verregaande staat van ontbinding. Haar lichaam was ingebakerd. Aan de deur zou een luchtverfrisser zijn bevestigd.

Lichaam verborgen

Een van de scenario’s waar de onderzoekers rekening mee houden, is dat de 62-jarige man het lichaam van zijn schoonmoeder zou willen hebben verbergen voor zijn zieke vrouw. Daarom zou hij haar ook hebben ingebakerd. Daarna zou hij de kamer met siliconenkit hebben gedicht. Zo zou hij hebben willen voorkomen dat de stank uit de kamer zou doordringen.

Of de 59-jarige vrouw ook op natuurlijke wijze is overleden, is niet bekend. Maar ook haar lichaam vertoonde geen tekenen van geweld, vertelde een politiewoordvoerder gisteren aan De Telegraaf.

Het enige wat duidelijk is, schrijft El País, is dat de man met een strop om zijn hals is aangetroffen, wat het scenario van suïcide aannemelijk maakt. Er is geen afscheidsbriefje aangetroffen, maar wel een handgeschreven document met al zijn bezittingen, aldus bronnen bij het onderzoek.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het drama rond de familie zich in absolute stilte heeft voltrokken. De familie zou zes jaar geleden naar Coín zijn vertrokken en had nauwelijks contact met buren. De urbanisatie waar ze woonden, ligt op acht kilometer van het stadje. De huizen liggen ver van elkaar af en zijn alleen te bereiken via afgelegen wegen. Ook het landhuis van de Nederlandse familie lag afgelegen, omgeven door bossen.

Solitair leven

De familie koos ook voor een solitair leven. „Wat wil je dat ik erover zeg? Ik ben stomverbaasd”, zegt een buurman die ze af en toe zag, maar ook geen contact met ze had. In het dorpje wonen enkele tientallen Nederlanders. Een Nederlandse vrouw die ook in het dorp woont, zegt: „Er wonen hier wel wat Nederlanders, maar niet bizar veel. Veel meer Engelsen eigenlijk.” En: „Mensen die op de campo wonen, zoals deze drie Nederlanders, kom je sowieso niet snel tegen.” De Nederlandse Evert Vermeulen zit met zijn Bed & Breakfast Alegranza aan de rand van het dorpje Coín. Hij zegt: „Er leven veel mensen zo, in de campo, die een eenzaam bestaan leiden. Je ziet ze zelden in het dorp. Ik kende deze familie ook niet.”

De familie huurde het huis. Het was de zoon van de eigenaar die hun lichamen vond, toen hij woensdag besloot naar het huis te gaan, omdat hij al maanden niets van de familie had gehoord.

