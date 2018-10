’Leenstelsel slecht systeem’

Studenten die op een hogeschool of universiteit studeren krijgen sinds 2015 geen financiële tegemoetkoming meer van de overheid. De basisbeurs is afgeschaft en dit betekent dat je dus niks meer krijgt. Je kunt gebruik maken van het leenstelsel. Je leent geld dat op een later tijdstip terugbetaald moet worden.

Het afschaffen van de basisbeurs is de slechtste beslissing die de overheid heeft genomen de afgelopen tijd. De gevolgen hiervan zullen jammer genoeg pas duidelijk worden als het al veel te laat is. Veel jongeren zullen gigantische schulden hebben voordat ze aan hun werkbare leven gaan beginnen. Dit zal voor deze groep grote consequenties hebben.

Ook veel jongeren proberen nú de financiële uitgaven zoveel mogelijk tot een minimum te beperken en werken zich suf naast hun studie, waardoor ze veel druk ervaren en wat niet ten goede komt van hun gemoedstoestand (depressie, burn-out).

De jeugd is onze toekomst, laten we hierin in godsnaam investeren.

Yvonne van der Kolk, Heerlen