’Tribunes in trein een aanfluiting’

Met name de bijzondere zitplaatsen bovenin die eruitzien als hoogslapers, welke klimmend bereikt moeten worden. Ik vrees dat de normale stoelen als eerste bezet worden. Wie later instapt is bij ruimtegebrek de klos.

Ik zie oudere mensen, mindervaliden en dames met een rok of heren in een net pak deze plaatsen niet gaan gebruiken. Ook moet iedereen die eronder zit eerst opstaan om hun bankje als trap te laten fungeren. Het is net een kermisattractie. Zelf zou ik er ook niet onder willen zitten. Krijg je spontaan een paar bungelende benen in je nek ten teken dat er iemand wil uitstappen of er valt per ongeluk een tas omlaag.

Ik heb er geen goed woord voor over en schaam me eerlijk gezegd voor deze noviteit. Ik kan me niet voorstellen dat reizigers de NS hier massaal om hebben gevraagd. Het is gevaarlijk, belachelijk, onmenselijk en onpraktisch.

Wilma Zomer