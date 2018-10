’Verzekeraar werkt niet mee’

Hij bezocht op Bali zijn daar woonachtige Zwitserse vriendin Daniela Moehl. Zij zouden samen op 17 september naar Schiphol vliegen, maar drie dagen ervoor kreeg hij tijdens een tochtje in het noorden van het Indonesische vakantie-eiland een ongeluk.

Geen toilet

„Ik werd in een smerig ziekenhuis opgenomen met te weinig waswater, een kapot toilet, nauwelijks goede medicijnen en beperkte zorg. De artsen werken niet in het weekend en tot overmaat van ramp lieten ze me ook nog eens vallen. Zonder de dagelijkse hulp van Daniela, ook financieel, zou ik al dood zijn geweest. Het is hier hel”, vertelt Kroezen vanuit zijn bed telefonisch aan De Telegraaf.

Naar eigen zeggen is hij medisch ’fit to fly’ verklaard, mits hij liggend onder begeleiding van een verpleegkundige wordt vervoerd. „Dat staat zwart op wit. Ik heb een doorlopende reisverzekering, die dit soort dingen toch gelijk moet regelen. Maar Allianz Global Assistance laat het afweten met hulp.”

’Kastje naar de muur’

Volgens Kroezen wordt hij bij deze verzekeraar van het kastje naar de muur gestuurd. „Het contact verloopt erg moeizaam. Terwijl het ziekenhuis in Helmond al heeft ingestemd dat ik daar nu terecht kan en meteen kan worden behandeld. Het is ongelooflijk dat het allemaal zo lang moet duren”, meent hij.

Ten einde raad riep hij de hulp in van de Nederlandse ambassade in Jakarta. „De consul kwam me afgelopen vrijdag opzoeken en beloofde contact op te nemen met de verzekeraar. Maar nog steeds zit er geen schot in de repatriëring”, aldus Kroezen.

Woordvoerster Audrey Denkelaar van Allianz bevestigde zondagmiddag de problemen. „Wij kunnen vanwege de privacywet helaas niet te diep op individuele gevallen ingaan. Het enige dat ik kwijt wil is dat we deze meneer een voorstel hebben gedaan om op drie stoelen in de economy class naar huis te worden gevlogen. Dat heeft hij geweigerd.”

’Ik mag alleen volledig gestrekt vervoerd’

Kroezen ontkent met klem dat hij deze optie heeft gekregen. „Ik mag alleen volledig gestrekt vervoerd worden, gezien de trauma’s en ook omdat ik hevige pijn lijd. Het is aan de verzekeraar om een passende oplossing te bieden. Waar ben ik anders voor verzekerd? Ik heb ervoor betaald.”

Volgens Denkelaar wil Allianz hem graag helpen. „We zijn druk bezig met alternatieven om deze patiënt komende week alsnog naar huis te krijgen. De vliegmaatschappij moet ook wel meewerken. De mogelijkheden op zo’n lange reis zijn beperkt. Het vervoer moet in ieder geval verantwoord zijn”, stelt ze.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zit er volgens zegsman Ard van der Vorst ook bovenop. „Wij zijn op de hoogte. Vreselijk voor deze Nederlander. Iemand van onze ambassade is bij hem langs geweest. Het is een vervelende situatie, die snel opgelost moet worden. Wij gaan echter niet over de medische indicaties”, zei hij zondag tegen De Telegraaf.