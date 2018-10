Letse regeringscoalitie verliest meerderheid

Maris Kucinskis tijdens de verkiezingen. Ⓒ EPA

RIGA - Bij de Letse parlementsverkiezingen is de centrumrechtse coalitie haar meerderheid kwijtgeraakt. De Unie van Boeren en Groenen van premier Maris Kucinskis werd ondanks de groeiende economie afgestraft. Hij kreeg nog geen 10 procent van de stemmen, een halvering, en hield slechts elf zetels over van de honderd in de volksvertegenwoordiging. Dat heeft de kiesraad in Riga zondag bekendgemaakt.