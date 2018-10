Politie trekt zich terug uit ’bruinkoolbos’ Hambach

Energiemaatschappij RWE wilde in de komende maanden ruim 100 hectare bos kappen om de bruinkoolwinning in Hambach uit te breiden. Vrijdag stak de rechter daar echter een stokje voor. Volgens Reul is door de uitspraak van de rechter ontbossing de komende twee jaar van tafel.

Zaterdag trok een grote demonstratie tegen de kap en het gebruik van bruinkool volgens de organisatie 50.000 mensen aan, de politie hield het op 25.000. Volgens de Duitse bond voor natuur- en milieubescherming BUND was het de grootste manifestatie tegen bruinkool ooit. De actievoerders maakten onder meer een wandeling door het bos.

Het eeuwenoude bos werd jarenlang bezet door activisten die er onder meer boomhutten bouwen.