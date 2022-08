Geen asielstop, maar extra geld en huizen om asielcrisis op te lossen

Gemeenten moeten dit najaar in totaal 20.000 huizen beschikbaar stellen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning, blijkt uit conceptplannen. Het kabinet wil de komende jaren bovendien ruim 730 miljoen euro uittrekken voor verschillende projecten om de opvangcrisis te bestrijden. Er komt voorlopig geen asielstop.

Uit de plannen blijkt dat er vooral lapmiddelen worden ingezet. Het kabinet is van plan om flink de knip te trekken voor de bestrijding van de opvangcrisis. Dat geld wordt ingezet voor veschillende projecten, zoals noodopvang, huisvesting voor statushouders, flexwoningen, inburgering en de aanpak van overlastgevers.

Crisisnoodopvang

Om de druk op de opvang te verminderen gaat elke veiligheidsregio 225 extra plekken voor crisisnoodopvang leveren. De Rijksoverheid betaalt deze crisisnoodopvang. De extra plaatsen zijn hard nodig omdat crisisnoodopvang in principe 1 oktober zou eindigen. Het is de bedoeling dat de crisisnoodopvang voor 1 januari 2023 is afgebouwd.

Voor 1 oktober komt het kabinet met een spoedwet om gemeenten te dwingen een bepaald aantal asielzoekers op te nemen. Het streven is om dat wetsvoorstel nog dit jaar door het parlement te laten aannemen. Dan hoeft het kabinet niet meer bij gemeenten met de pet langs voor plaatsen, is het idee. Die kunnen dan immers worden afgedwongen.

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU zijn zwaar verdeeld over maatregelen en er zou meer tijd nodig zijn om gezamenlijke politieke keuzes te maken om instroom te beperken. Volgens Haagse bronnen wordt er nog druk onderhandeld over de plannen en kan er vanmiddag nog verandering in komen.