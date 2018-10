Vermoorde Nederlandse pater in China herdacht

In het dorp Changzhi, in het diepe binnenland van de arme provincie Shanxi, kent iedereen de dappere Hollandse geestelijke, die vanwege zijn missiewerk in het gebied terecht kwam. Onze grote, fors bebaarde landgenoot redde daar duizenden Chinezen, vooral vrouwen en meisjes, van de vijand.

Ieder jaar wordt hij dan ook herdacht, bij het monument dat de bevolking voor hem heeft opgericht. Deze dag was extra bijzonder omdat hij precies acht decennia geleden werd geliquideerd. Een Japanner, die van hem een pak rammel had gekregen toen hij de kerk wilde binnengaan waar de Chinezen schuilden, schoot hem door het hoofd.

De dorpelingen legden bloemen neer bij de drie meter hoge hagelwitte gedenkzuil, aan de voet van een berg, en stonden stil bij het overlijden van de Franciscaner missionaris. ’Wees voor eeuwig herinnerd om deugd en moed’ staat onder zijn naam geschreven.

In 1933 vestigde de lange zoon van een Leidse schoenmaker – in China Hu Yong Sheng genoemd –zich in het afgelegen gebied. Hij had de Chinese taal en zelfs het regionale dialect geleerd en richtte er zijn kerk op om het Woord van God te verspreiden.

In 1938, toen in China de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken, wilden de Japanners de kerk in. Ze eisten 300 jonge vrouwen, maar kregen twee muilezels. Dat werd de Nederlander op 31-jarige leeftijd fataal.

Na al die jaren zijn de dorpelingen de reusachtige pater nooit vergeten, liet dorpspriester Le Yong Yue De Telegraaf vorig jaar nog weten. „Hij heeft enorm veel betekend voor de gemeenschap. Dat eerbetoon verdient hij echt.”