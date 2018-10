China bevestigt: vermiste Interpolbaas opgepakt voor verhoor

Meng, die onderminister van Publieke Veiligheid is geweest in China, werd als vermist opgegeven nadat hij vanuit Frankrijk, waar de internationale politieorganisatie haar hoofdkwartier heeft, naar zijn vaderland was gevlogen. De Franse politie bemoeit zich ook met de „zorgwekkende verdwijning” van Meng. Diens vrouw krijgt in Lyon politiebescherming na te zijn bedreigd.

