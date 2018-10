Voor we beginnen eerst een waarschuwing: het woord zal in dit stukje menigmaal worden gebezigd en de winterpenis kan u wellicht wat rauw op het dak vallen. Mijn welgemeende excuses daarvoor, maar ik denk dat de ontdekking van de winterpenis relevant is.

Een Britse seksuoloog heeft vastgesteld dat de lengte van het mannelijk geslachtsdeel met koud weer tot maar liefst vijftig procent kan afnemen. De omtrek kan met zo’n twintig tot dertig procent krimpen. Daarnaast erecteren winterpenissen minder fier.

Daarmee hebben we het lastigste deel van dit stukje gehad, behalve dat ik u nog moet openbaren dat ik in het kader van deze doorbraak na zelfonderzoek heb moeten constateren dat de winterpenis bestaat.

Voor de wetenschap moet je soms met de billen bloot en ik deed dat in de beschermde omgeving van mijn dakterras, zondagochtend, op de dag dat de nazomer eventjes als een winterdag aanvoelde. De koude wind had vrij spel en...

Inderdaad. Winterpenis.

Ook gij Brutus?, vroeg ik hem. Want alle mannen hebben er een koosnaampje voor, al zal ik nu een andere moeten verzinnen.

Wat als de ontdekking van de winterpenis een voorbode is van een evolutionaire ontwikkeling die is gang is gezet door de #MeToo-discussie?

Een beweging die begon als een dappere aanklacht tegen machtsmisbruik en grensoverschrijdend seksueel geweld, maar een jaar na dato is verzand in naming, blaming en shaming. De oorspronkelijke gedachte is ondergeschikt gemaakt aan de schandpaalcultuur.

Wat als moeder natuur ook geen onderscheid meer maakt tussen goed en kwaad en alle mannen over één kam scheert? Met als resultaat de krimpende winterpenis. Niet alleen de mannen: door de koude en droge winterlucht lopen vrouwen kans op een wintervagina. Ik verzin dit niet. Het stond in The Sun, welke kwaliteitskrant de vrouwen een luchtbevochtiger aanraadt.

Wat als de natuur ook #Metoo-moe is, zoals zes op de tien Nederlandse mannen én vrouwen volgens onderzoek van EenVandaag? Dat met de winterpenissen en -vagina’s een zaadje is geplant dat op den duur zal evolueren tot een niet seizoensgebonden aandoening, waarbij wrijven niet meer helpt? Laat staan een kommetje water op de radiator.

Dan neem ik ook in overweging dat onze kinderen reeds vanaf groep drie seksuele voorlichting krijgen. ’Lentekriebels’ heet het lespakket, waarmee kleuters wordt geleerd wat verliefdheid is. Daar is echter een component bijgekomen: ’grenzen aangeven’. Als vijfjarigen al hun grenzen moeten aangeven, zal de mensheid in de toekomst dan nog wel spontaan de lentekriebels krijgen?

Evolutionaire castratie dreigt. Natuurlijke sterilisatie ligt op de loer.

En de winterpenis is het begin van het einde.