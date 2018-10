Prinses Beatrix neemt samen met haar hond militair defilé af

Volgens fotograaf Caspar Huurdeman, die de ruiters trof, was de tocht over de Gooise Heide en door de Eemlandse bossen een herhaling van de route die gereden werd tijdens de Olympische Spelen in 1928. Boswachter John Didderen van het Goois Natuurreservaat twitterde ’s ochtends over de komst van de militairen te paard. Hij riep op niet te schrikken van de militairen te paard, die een retourtje Lage Vuursche deden. „Ze hebben betaald voor een dagpas! Maar dragen geen penning”, aldus de boswachter.

Prinses Beatrix met haar labrador Asher. Ⓒ Caspar Huurdeman

Nadat de ruiters geluncht hadden op Landgoed Pijnenburg, ging de route van de militairen van de landmacht, luchtmacht en de marine naar de Lage Vuursche, waar prinses Beatrix sinds 2014 woont. De oud-vorstin, die bovendien zelf ook van paardrijden houdt, wachtte met haar labrador bij het hek en groette de ruiters, die vervolgens langs de prinses liepen om daarna hun Olympische tocht weer voort te zetten.