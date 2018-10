Twee gewonden door steekpartij in Assendelft

Ⓒ ANP XTRA

ASSENDELFT - Door een steekpartij aan de Klokkemeet in Assendelft (Noord-Holland) zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De aard van hun verwondingen is niet bekend, zei een woordvoerder van de politie. Wel is een traumahelikopter opgeroepen. Twee mensen zijn aangehouden. Ze zijn geboeid naar het politiebureau overgebracht voor verhoor.