Man duwt bejaarde hardhandig omver, vrouw stoot hoofd tegen brandkraan

Terwijl de bejaarde vrouw met haar rollator over straat liep, kreeg ze opeens een duw, waarna ze wankelde en hard op straat terecht kwam. Bovendien stootte ze haar hoofd tegen een brandkraan, zo laat de politie weten op Twitter.

De man loopt vervolgens rustig verder, kijkt nog eens achterom, maar gaat niet terug om de vrouw te helpen. Dinsdag kon hij worden aangehouden.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Naar omstandigheden gaat het goed met haar, maar haar hoofd doet nog pijn en ze is bang om naar buiten te gaan. „Toen ze me overeind hielpen, vroeg ik ’wat is er gebeurd’ want ik wist het niet meer. Het kwam compleet onverwacht”, zo vertelt ze aan NBC. „Ik ben erg blij dat hij is aangehouden. Hij moet in de gevangenis blijven en nadenken over wat hij heeft gedaan. Hij moet proberen om te veranderen.”

Of dat gaat gebeuren, is de vraag. De verdachte, de 31-jarige Rashid Brimmage, is een veelpleger. Hij is al honderd keer eerder gearresteerd. Dit jaar alleen al ging hij drie mensen te lijf tijdens drie verschillende momenten.