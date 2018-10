’Gruwelmoord’ Saoedische journalist in Turkije

Dat stellen bronnen binnen de Turkse politie. Ankara heeft een grondig onderzoek ingesteld naar de opzienbarende verdwijning, die – indien moord wordt bewezen – een gigantische diplomatieke rel zal veroorzaken tussen de twee landen, die al ruziën over tal van andere zaken.

Ook Bulgarije is sinds dit weekeinde in de ban van moord op een journaliste. Presentatrice Viktoria Marinova (30) van tv-zender TVN werd zondag teruggevonden langs de Donau nabij haar woonplaats Roese. Ze hield zich onder meer bezig met een onderzoek naar corruptie en misbruik van geld van de Europese Unie.

Derde moord

De politie in Bulgarije heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat het misdrijf te maken heeft met Marinova’s werk. Het is de derde moord op een Europese journalist binnen twaalf maanden tijd. Op Malta werd Caruana Galizia slachtoffer van een bomaanslag. Jan Kuciak uit Slowakije werd doodgeschoten.

Journalist Khashoggi bezocht het Saoedische consulaat om zijn scheidingspapieren te regelen zodat hij met zijn Turkse verloofde zou kunnen trouwen. Camera’s buiten het gebouw hebben zijn vertrek echter niet geregistreerd.

Khashoggi was een vooraanstaand journalist die vroeger ook de inlichtingenbaas van Saoedi-Arabië adviseerde. Onder meer vanwege diens goede contacten met Osama bin Laden, die hij enkele keren interviewde. Khashoggi (59) was een kritische reporter in een land waar de pers is gemuilkorfd. Hij leidde de grootste Engelstalige krant en tot twee maal toe het grootste Arabischtalige dagblad. Daar werd hij weggestuurd na kritische artikelen.

Khashoggi leidde belangrijke kranten in Saoedi-Arabië voor hij vorig jaar naar de VS vluchtte. Ⓒ FOTO REUTERS

Vorig jaar week Khashoggi uit naar Amerika. Hij schreef onder meer columns voor de Washington Post, waarin hij vorig jaar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman vergeleek met Vladimir Poetin, die wordt beschuldigd van een serie liquidaties in het buitenland.

Despoot

Khashoggi riep in zijn laatste stuk de kroonprins op de oorlog in Jemen te staken en de ’waardigheid van de geboorteplaats van de islam te herstellen’. Mohammed bin Salman dreigt door de rel in het Westen zijn krediet te verspelen. Hij presenteerde zich aanvankelijk als liberale hervormer, maar ontpopt zich steeds meer tot een despoot die nergens voor terugdeinst.