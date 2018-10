Verdachte rampzalige dodemansrit zou 32-jarige aannemer zijn

Het Zuid-Hollandse Oegstgeest, waar de verdachte vandaan komt, is daags na het fatale ongeval nauwelijks doordrongen van het verkeersdrama dat zich de avond ervoor bij Nieuw-Vennep heeft voltrokken. Veel inwoners hebben uitgeslapen en zijn daarna doorgegaan naar sportveld of werk. Maar in de plaatselijke snackbar zingt de naam rond van de man die het ongeval zou hebben veroorzaakt.

Zoontje

Een buurman van de Oegstgeester die genoemd wordt weet zeker om wie het gaat. Een aannemer die hij nooit van de kaart heeft gezien door drugs. „Dus ik ben in die zin wel verbaasd”, zegt hij aan de deur. Het huis van de verdachte aannemer is donker en leeg. Er blaft alleen een hond. Volgens de buurman is de aannemer net gescheiden van zijn vrouw. Het stel heeft ook een zoontje. De politie wil nog niet bevestigen dat het om de door de buurt genoemde aannemer gaat.

Dat een plaatsgenoot verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de zestigers is verder in Oegstgeest slechts bij een enkeling bekend. Bij voetbal- en cricketvereniging Ajax Sportman Combinatie schrikken ze: „Wat erg dat iemand met drank en drugs achter het stuur zit. En wat een drama voor dat gezin”, zegt een jongen die net een voetbalwedstrijd heeft gespeeld.

Ook bij theehuis De Leidse Hout dringt het nieuws langzaam door. „Laten we hopen dat hij een tijdje vast blijft zitten”, zegt een van de medewerkers.

Inhalen

De foto’s van het ongeval zaterdagavond op de A44 bij Schiphol tonen een ravage. Twee auto’s zijn door de klap volledig verwoest. De zwaar onder invloed zijnde man uit Oegstgeest reed het Houtense echtpaar volgens ooggetuigen aan bij een inhaalmanoeuvre.

Op de A44 bij Nieuw-Vennep is het een ravage nadat de 32-jarige man eerst een auto heeft geramd en daarna op een andere auto is gebotst. Het ongeval zaterdagavond kostte twee mensen het leven, een derde raakte gewond. Ⓒ MediaTV

Auto geramd

Daarbij ramde hij eerst een andere auto om vervolgens achterop de Houtense auto te botsen. Het echtpaar, een man van 66 en een vrouw van 62 jaar oud, overleed kort na een reanimatiepoging van hulpdiensten. Een derde persoon is bij het ongeval gewond geraakt.

De onder invloed zijnde veroorzaker van het ongeluk vluchtte na zijn daad een weiland in. Na een zoektocht door de politie en een diensthond kon hij worden aangehouden. De man had zich geprobeerd te verschuilen. Hij lag op zijn buik tussen de planten toen hij werd gevonden.

Uit controle bleek dat de man alcohol had gedronken en onder invloed was van cocaïne, amfetamine en methamfetamine. Zijn auto is in beslag genomen.

Ook in Houten lijkt het trieste nieuws over het omgekomen echtpaar nauwelijks doorgedrongen. De vlaggen voor het gesloten gemeentehuis hangen nog in top, het plaatselijke carillon speelt He’s got the whole world in his hands. Het handjevol publiek dat in het merendeels gesloten centrum wandelt heeft het nieuws wel gelezen, maar de details zijn hen ontgaan.