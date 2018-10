’Sprookjeshuwelijk presidentiële echtpaar Mexico strandt’

Mexicaanse media speculeren over een op handen zijnde scheiding, hoewel de regering nog geen bevestiging geeft. Het stuklopen is bijzonder omdat Rivera dankzij haar populariteit een groot aandeel had in de verkiezingszege van Peña Nieto in 2012. Het knappe tweetal blies elke tegenkandidaat opzij.

Volgens de krant El Universal is het tweetal al juridisch bezig hun bijna achtjarige huwelijk te ontbinden. Het maakt de ’verwijdering’ officieel ’waarvan al enige tijd sprake is’, aldus het dagblad.

Het gerucht geeft voer aan het oude cynische commentaar dat het huwelijk slechts een pose is geweest om het presidentschap voor de PRI binnen te slepen. Mexicaanse kiezers smulden van het sprookje van soapster tot First Lady.

Het laatste gezamenlijke optreden was op Onafhankelijkheidsdag op 15 september. Ⓒ FOTO Getty Images

Rivera’s populariteit kreeg een knauw in 2014. Ze kreeg voor een prikkie een villa van een bevriende zakenman, die talloze overheidsopdrachten van haar man had gekregen. Mexico was in de ban van het schandaal van ’het Witte Huis’.

Het was ook een smet op het presidentschap, ondanks dat Peña Nieto erin slaagde om na 75 jaar de oliesector te openen voor buitenlandse bedrijven. Ook Shell profiteert daarvan.

Waar de First Lady gaat wonen is onduidelijk. Ze kan in elk geval kiezen tussen huizen in Miami en Los Angeles waar één van haar dochters studeert. Zelfbewust is ze in elk geval. In een interview als soapster zei ze ooit: ,,Mijn billen zijn als vuur, je blijft er naar staren.’’