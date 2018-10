Pasgetrouwd stel verongelukt bij limousine-drama in New York

Anthony Vertucci, de vader van Erin, spreekt op Facebook van ’de duisternis en verwoesting’ die de familie treft. Bij zijn bericht deelt hij foto’s van de trouwdag van zijn dochter. „Mijn hart is gestopt. Het is een ondenkbare tragedie die ik niet kan bevatten en waar ik nooit overheen zal komen.”

Limousine gehuurd

Ook Axel Steenburg, zijn vrouw Amy en zijn broer Rich Steenburg overleefden de crash niet, schrijft New York Times. Volgens de Amerikaanse nieuwssite zou het echtpaar Steenburg de limousine hebben gehuurd. Wat daarvoor de aanleiding zou zijn geweest, is bij de stiefvader van de broers Steenburg, Lester Andrews, niet bekend.

’Veel verwarring op dit moment’

Het voertuig in dit limousine-drama zou volgens getuigen gebruikt zijn voor een bruilofts-aangelegenheid. De stiefvader van de broers Steenburg kan dat niet bevestigen: „Ik weet niet precies wat ze aan het doen waren. Er is een hele hoop verwarring op dit moment, zo veel mensen zijn omgekomen.”

Ongeluk

Het ongeluk gebeurde bij de parkeerplaats van de Apple Barrel Country Store, waar op dat moment veel auto's en mensen stonden. De winkel en de regio zijn populair bij natuurliefhebbers die willen genieten van de herfstkleuren van het bos.

Aan New York Times laat Jessica Kirby, manager van Apple Barrel Country Store, weten dat de wagen met bijna 100 kilometer per uur kwam aanrijden. Hoe de wagen er uit zag kon ze niet beschrijven: „Het was een puinhoop.”

Dodelijkste ongeluk sinds 2005

De politie vermoedt dat er een botsing met een ander voertuig op een kruising aan de crash voorafging. De onderzoeksraad National Transportation Safety Board (NTSB) onderzoekt het incident. Het is het dodelijkste ongeluk sinds 2005 in deze staat. In Schoharie wonen slechts 3000 mensen, de opzichter van de plaats spreekt van een ’compleet verbijsterend drama’.