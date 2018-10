De gang van zaken in de Senaat laat zien dat de #MeToo-beweging volledig is doorgeslagen. De strijd tegen seksuele intimidatie en misbruik is verworden tot een heksenjacht, met trekjes van het McCarthyisme. De anticommunistische verdachtmakingen uit de Koude Oorlog hebben plaatsgemaakt voor een sekseoorlog, waar wilde beschuldigingen carrières kunnen breken. Het is dat Kavanaugh weigerde te buigen voor de lange reeks aanvallen vol karaktermoord.

Kavanaugh was een kandidaat van president Trump en daarmee was voor de Democraten alles geoorloofd. Waar de vorige president – Obama – de VS financieel richting de rand van de afgrond heeft geduwd door de staatsschuld in acht jaar te laten verdubbelen (!) naar $21 biljoen, verkeert het machtigste land ter wereld onder Trump ook in een diepe politieke en maatschappelijke crisis. Zelfs de media zijn de loopgravenoorlog ingetrokken. Het voedt de polarisatie en haat.

Amerika is zo met zichzelf bezig dat het minder oog heeft voor de wereld. Dat moet Europa in ogenschouw nemen. De diepe verdeeldheid en het onderlinge wantrouwen rond Kavanaugh staan niet op zichzelf. De VS is een ziek land.