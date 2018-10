Roemeens referendum homohuwelijk mislukt

LGBT-activisten in actie in Boekarest. Ⓒ REUTERS

BOEKAREST - Het Roemeens referendum over een grondwetswijziging ten aanzien van het homohuwelijk is mislukt. Hoewel de ruim 18 miljoen kiesgerechtigden twee dagen de tijd hadden hun stem uit te brengen, werd de vereiste opkomst van 30 procent bij lange na niet gehaald. Vijf uur voor het sluiten van de stemlokalen had pas 15,21 procent zich gemeld, toen ze zondagavond dichtgingen was dat volgens de kiesraad gegroeid tot 20,41 procent.