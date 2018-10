Jenny d’Arc: ’Mensen zien dit als showproces’

Net heeft ze weer een steunbetuiging gekregen. Uit Vlaanderen ditmaal, een handgeschreven brief. „Van een 81-jarige. Zo lief.” Het aantal kaarten, brieven en mails van mensen die Jenny Douwes (40) een hart onder de riem willen steken, is bijna niet te tellen.

"’Ik voel me door het OM opgejaagd’"

Wat doet die steun met u?

Jenny Douwes: „Die is enorm belangrijk voor me, want ik ben doodmoe en merk dat ik op mijn laatste benen loop. Ik voel me al maanden opgejaagd door het Openbaar Ministerie. Dat vreet energie.”

U wordt onder meer opruiing ten laste gelegd. Besefte u niet wat de gevolgen konden zijn toen u in een video opriep om de anti-Piet activisten tegen te houden?

„Ons plan was om op de snelweg een ludieke langzaamaanactie te houden om die activisten duidelijk te maken dat wij geen gevaarlijke demonstratie tussen onze kinderen wilden. Toen ik werd gebeld door de politie – die zei ’stoppen nu, anders word je vervolgd’ – heb ik mijn oproep direct ingetrokken. Ik ga er dan ook van uit dat ik word vrijgesproken.”

Dus u was verbaasd dat u een dagvaarding kreeg?

„Ja, maar ik had al wel het gevoel dat ik inzet kon worden van een politiek spel. De commotie was zo groot en je weet dat die anti-Piet activisten veel invloed hebben. Ik vroeg aan de rechercheurs die mij ondervroegen: ’Waarom zit ik hier?’ Het antwoord: ’Omdat er aangifte tegen u is gedaan door Kick Out Zwarte Piet’.”

Eerder bleek dat burgemeester Marga Waanders (PvdA) de anti-Piet activisten heeft gevraagd of zij wilden komen demonstreren. Ze bood bovendien de extreem-rechtse Nederlandse Volksunie aan om een tegendemonstratie te houden. U vindt dat de burgemeester een kwalijke rol heeft gespeeld.

„Ik vind dat zij bewust onze kinderen in gevaar heeft gebracht door die twee extreme groepen uit te nodigen. Ze is speciaal naar Amsterdam gereisd om met woordvoerders van Kick Out Zwarte Piet te overleggen, nadat die aanvankelijk niet eens met haar wilden praten. En ze was bereid om eisen van hen in te willigen, zoals het aanprijzen van hun lesmateriaal voor scholen. Ze ging helemaal voorbij aan het feit dat die activisten worden genoemd in het Dreigingsbeeld Terrorisme. Als je ziet wat de plannen waren, denk ik dat we blij mogen zijn dat de demonstranten Dokkum niet hebben gehaald die dag. Zij mochten nota bene op de route van de intocht onder politiebegeleiding ’dynamisch’ demonstreren. Het had helemaal uit de hand kunnen lopen.”

Voor het proces zijn vier dagen uitgetrokken, plus een eventuele extra dag. Het OM maakte speciaal een filmpje met uitleg. Veel mensen verbaast het dat voor de blokkeerders alle registers open gaan terwijl anderen, zoals Turkse Nederlanders die de Erasmusbrug blokkeerden en Marokkaanse voetbalfans die in Amsterdam voor overlast zorgden, de dans ontspringen. Hoe ervaart u dit?

„Ik vind dat meten met twee maten onverklaarbaar. Mij verbaast de heksenjacht op ons door het Openbaar Ministerie. Ik vind het intimiderend als een woordvoerder van het OM bij Omrop Fryslân zegt celstraffen niet uit te sluiten. Ik ben een dag lang verhoord, die agenten maakten duidelijk dat mijn telefoon en die van familieleden werden gemonitord. Mijn belgegevens zijn uitgelezen, ze wisten precies waar ik mij bevond tijdens de intocht. De gemiddelde Nederlander zou hier steil van achterover slaan. Het is maar goed dat ik een koelbloedige Friezin ben.”

"’Het had uit de hand kunnen lopen’"

De samenleving is gepolariseerd over de blokkeerders. Medestanders noemen u gekscherend ’Jenny d’Arc’. Tegenstanders zien in u een ’extreem-rechtse ophitser’.

„Ik ben niet per se een voorstander van Zwarte Piet, maar ik vind dat de discussie tot normale proporties moet worden teruggebracht. Geven en nemen en naar elkaar luisteren. Ik voel verzet omdat ik onrechtvaardig word behandeld. Dan komt de vechter in mij naar boven. Ik voldoe elke dag aan mijn plichten als burger, ik werk hard, ik betaal belasting, ik bouw als ondernemer iets op, ik heb mensen aan het werk en dan word je zo aangepakt, omdat je het niet pikt dat je kinderen in gevaar worden gebracht.”

Wat verwacht u van deze week?

„Ik heb de indruk dat er van alles staat te gebeuren. Het gonst enorm. Burgers uit het hele land zeggen dat ze naar Friesland willen komen om ons te steunen. Dat zijn geen rechtse extremisten, maar hardwerkende Nederlanders die het spuugzat zijn dat een kleine, drammende minderheid haar wil aan de rest wil opleggen. Die mensen zien dit als een showproces.”

De blokkeerders hebben de wet overtreden door de anti-Piet activisten hun recht op demonstratie te ontzeggen. Een serieus misdrijf.

„We verantwoorden ons deze week en zijn bereid om de consequenties te aanvaarden. We hebben elkaar trouwens pas leren kennen toen de eerste dagvaardingen binnen druppelden. Die bereikten overigens eerder de media dan onze brievenbussen, nog zo iets merkwaardigs. Ik heb een vergadering belegd, zodat iedereen kon kennismaken. Sindsdien zijn we vrienden voor het leven.”

Wilt u met de anti-Piet activisten in gesprek?

„Dat is zinloos. Hun inzet is: ten koste van alles verandering afdwingen. Dat blijkt uit de rechtszaken die ze voeren. Ze willen Zwarte Piet helemaal weg hebben; en gezien de link die ze leggen met het slavernijverleden vermoed ik dat ze uit zijn op herstelbetalingen. Het is voor hen gewoon een businessmodel.”