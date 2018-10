Meer zicht op het web

Voor consumenten die bij een bedrijf klant zijn of klant zijn geweest, is er een uitzondering. Daarvoor gelden lossere regels. Die mogen door dat bedrijf momenteel ook benaderd worden als ze wel in het Bel-me-niet Register staan. Keijzer overweegt om ook voor die gevallen de regels aan te scherpen. Bijvoorbeeld door een termijn in te stellen waarna bedrijven hun oude klanten niet meer mogen bellen.

Apparaten die met het internet verbonden zijn, moeten ook aan meer eisen gaan voldoen, zo stelt de staatssecretaris in de Consumentenagenda die ze vandaag presenteert.

Smartphone

In 2020 zijn naar verwachting 20,4 miljard apparaten verbonden met het internet. Een verdubbeling ten opzichte van het aantal van vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om digitale thermostaten waarmee iemand op afstand, via een smartphone, zijn huis vast warm kan stoken.

"’Internet of things’ gaat onder de loep"

Maar volgens het kabinet is het onduidelijk wat men van zulke apparaten kan verwachten en de EU gaat, op initiatief van Nederland, dit ’internet of things’ onder de loep nemen.

Beveiliging

Zo is er bijvoorbeeld het gevaar dat hackers via digitale apparaten, die niet zulke goede beveiliging hebben als veel computers, kunnen inbreken. Daarom zegt Keijzer: „We zetten in op een verplichting voor de verkoper om gedurende een bepaalde termijn beveiligingsupdates te verstrekken, tenzij een verkoper én de consument uitdrukkelijk anders hebben afgesproken.”

Om consumenten beter in te lichten over welke rechten ze hebben bij een aankoop, start ook de bewustwordingscampagne ’Recht hebben, recht halen’. Keijzer wil dat mensen onder meer leren wat voor garantie ze krijgen bij een aankoop op internet.

Omdat er steeds meer op het web gekocht wordt, is er volgens de staatssecretaris aanvullend beleid nodig vanuit de overheid om dat goed te regelen. Met online marktplaatsen wil de bewindsvrouw bijvoorbeeld afspraken maken over welke informatie consumenten te zien krijgen als ze een aankoop doen. Zoals een verwijzing naar waar ze terecht kunnen bij problemen met een aankoop.