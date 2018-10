Alarm om internetmaffia

Zo slaan criminelen bij bedrijfjes tot maximaal tien werknemers steeds vaker en professioneler toe met phishing, een vorm van internetfraude waarbij met een e-mail gelinkt wordt naar een valse website of bijlage die moeilijk is te onderscheiden van de echte.

Ook spookfacturen ploffen in toenemende mate op de digitale deurmat. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid roept maandag, bij de start van de Week van de Veiligheid, kleine bedrijven met klem op zich beter te wapenen.

Kleine bedrijven last van internetcriminelen

Dit jaar heeft 52% van de kleine bedrijven last gehad van internetcriminelen, die probeerden geld of gegevens buit te maken. Opmerkelijk is dat hoewel de dreiging toeneemt, steeds minder ondernemers zich zorgen maken over hun digitale veiligheid. Driekwart van de ondervraagde bedrijven is daar niet voor bevreesd. Dat percentage lag vorig jaar nog een stuk lager (65).

Bijna een kwart had te maken met acquisitiefraude, ofwel spookfacturen voor diensten of producten die niet zijn geleverd. Vorig jaar bleek al uit onderzoek van Deloitte dat cybercriminaliteit het Nederlandse mkb jaarlijks ongeveer een miljard euro kost.

’1,2 miljoen euro voor training aan mkb’ers’

Grapperhaus zegt dat hij nog dit jaar 1,2 miljoen euro uittrekt voor trainingen en voorlichting aan mkb’ers. „Er hoeft maar een medewerker op een verkeerde link te klikken en het bedrijf ligt stil, met grote financiële schade en een deuk in de reputatie tot gevolg.”

Rutger Leukfeldt, lector cybersecurity in het mkb bij De Haagse Hogeschool en senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkeling.

’Probleem is schrikbarend groot’

„Het probleem is schrikbarend groot. Eén op de vijf bedrijven is al slachtoffer geworden van internetcriminaliteit, en de impact is heel groot als het mis gaat. Het gevaar is dat het niet tastbaar is. Als een ondernemer naast je slachtoffer is van inbraak, zie je dat, en kun je besluiten om zelf rolluiken te plaatsen. Cybercrime zie je niet, dus nemen velen geen – of te laat – maatregelen.”

Met name kleine bedrijven zijn kwetsbaar, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek. Van deze ondernemingen werd 37% geconfronteerd met phishingmails, die professioneler worden en steeds moeilijker zijn te onderscheiden van bonafide mailtjes. Een op de vijf klikte dan ook op een link of bijlage waarmee de georganiseerde internetmisdaad gegevens kan stelen.

’Niet langer alleen nep-mailtjes’

„En dan is het te laat, dan ben je al slachtoffer”, vervolgt Leukfeldt. „Het zijn ook niet meer alleen mailtjes die van banken afkomstig lijken te te zijn, maar ook van de Belastingdienst, of het Centraal Justitieel Incassobureau, dat boetes incasseert voor de overheid.”

Opvallend is eveneens dat meer dan de helft van de kleine bedrijven die is geconfronteerd met internetcriminaliteit geen extra beveiligingsmaatregelen treft met antivirussoftware of een zogeheten ’firewall’. Ook wachtwoorden zijn vaak te makkelijk te achterhalen. Back-ups van bestanden maken en het niet melden van fraudepogingen is ook een probleem.