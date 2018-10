Oss herdenkt spoorwegdrama

Op donderdagochtend 20 september botste bij station Oss-West een trein op een Stint. Ⓒ ANP

OSS - Oss herdenkt maandag het spoorwegongeluk waardoor ruim twee weken geleden vier basisschoolkinderen om het leven kwamen. In Theater De Lievekamp is er voor genodigden een herdenking met sprekers en muziek. Voor inwoners van Oss is de bijeenkomst op een groot scherm te volgen in het stadion van TOP Oss.