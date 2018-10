’Kinderen zouden toch niets begrijpen van geschreeuw’

Verslaggever Saskia Belleman zit in de rechtbank en geeft LIVE updates. Volg de laatste ontwikkelingen onderaan dit artikel.

Achteraf hadden ze misschien de snelweg A7 niet moeten blokkeren, gaven Janneke J. en Robin W. toe. Maar toch zeiden ze allebei trots te zijn op het resultaat: actiegroep Kick out zwarte Piet wist niet door te dringen tot Dokkum, waar op die dag de landelijke Sinterklaasintocht plaatsvond. De kinderen hadden een leuk feest, want daar was het ze om te doen, zei Janneke J. ,,Die kinderen zouden toch niks begrijpen van het geschreeuw.”

,,De onruststokers zijn niet welkom”, schreef Jenny Douwes op haar Facebookpagina. ,,Geen gesodemieter met herrieschoppers op ons kinderfeest. Dat ze gek zijn in het westen wisten we allang. Maar wij hebben hier nog nuchter verstand.”

Zij werd het gezicht van de blokkeerfriezen, en wordt als enige van de 34 verdachten vervolgd voor opruiing. Zij staat donderdag voor de rechter. De anderen worden alleen verdacht van blokkeren van het recht op demonstratie van Kick out zwarte Piet, en van de snelweg A7, met alle gevaren van dien.

Gewond

Een inzittende van één van de drie bussen raakte licht gewond toen zijn nek op een stang klapte als gevolg van de noodstop die de chauffeur moest maken. Een automobilist in de file kreeg een paniekaanval, en liet zijn auto achter. Cameraman Kevin Roberson klapte tegen de voorruit, die kapot ging, en deed aangifte tegen de blokkeerfriezen.

Volgens de verdachten was hij juist degene die de zaak bijna liet escaleren, door hen uit te maken voor racisten. Terwijl zij niets anders probeerden dan een kinderfeest redden, vonden Janneke J., Robin W. en Henk A. Daarom lieten ze auto’s met mensen die naar het ziekenhuis en naar een crematie moesten, wel door.

Ook op A6

De strafzaak gaat niet over de vraag of zwarte Piet een uiting van racisme is. Het gaat volgens het OM ook niet om de vraag welke mening mensen hebben, ,,maar dat ze een mening mogen hebben en die mogen uitdragen. Daar hebben deze verdachten inbreuk op gemaakt.” Vanmiddag komen nog negen verdachten aan de beurt. De zaak liep vanmorgen even vertraging op omdat een van de rechters onwel werd.

De stop op de A7 was niet het eerste incident tussen de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Op de A6 zouden de verdachte Friezen ook al de bussen tot stilstand hebben gebracht, waarbij ze zich ook dreigend zouden hebben gedragen.

De rechtbank in Leeuwarden buigt zich deze week over de 34 Friezen die ervan worden verdacht dat ze vorig jaar de snelweg A7 blokkeerden op de dag van de landelijke sinterklaasintocht. Er zijn vier zittingsdagen voor de zaak uitgetrokken.

Op sokken de rechtszaal in

Leden van de Zwarte Pieten Actiegroep uit Noord-Holland hebben spandoeken bij zich waarop teksten als ’Zwarte Piet is Zwart’ en ’Samen sterk handen af van Zwarte Piet’. De demonstranten waren al rond 07.00 uur bij het gerechtsgebouw.

Vanwege de grote belangstelling voor de zaak werden pers en bezoekers verdeeld over verschillende zalen in de rechtbank. Een aantal sympathisanten van de verdachten had een Friese vlag bij zich. Sommigen moesten hun klompen achterlaten bij de beveiliging en de zitting op sokken bijwonen.

De actievoerders parkeerden vorig jaar hun auto’s op de snelweg ter hoogte van Oudehaske. Daardoor konden drie bussen met aanhangers van Kick Out Zwarte Piet niet doorrijden naar Dokkum, waar Sinterklaas voet aan land zou zetten. De geplande betoging tegen Zwarte Piet ging niet door, omdat de burgemeester die verbood.

Gevaarlijke situatie

De Friezen worden verdacht van het blokkeren van de snelweg, waardoor volgens het Openbaar Ministerie een gevaarlijke situatie ontstond, en het gebruik van dwang. De zaak gaat daarnaast over de vrijheid in Nederland om te demonstreren. Eén vrouw, Jenny Douwes, wordt ook verdacht van opruiing, omdat ze een oproep tot de blokkade op Facebook had gezet.

De verdachten hoeven niet allemaal tegelijk in de rechtbank te verschijnen. Na de opening van de zaak wordt hun zaak maandag en dinsdag in groepjes van drie of vier behandeld. Donderdag is de vermeende opruiing aan de beurt en krijgen benadeelde partijen spreekrecht. Daarvan maakt onder meer de stichting tegen racisme ’Nederland wordt beter’ gebruik. Vrijdag komt de officier van justitie met de strafeisen en volgen de pleidooien van de advocaten.