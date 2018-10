Politie schiet op verdacht persoon in Delft

De website Regio15 meldde in de loop van de ochtend dat de gewonde verdachte in een ziekenhuis in Zoetermeer is overleden, maar het Openbaar Ministerie wilde daar niet op ingaan ,,omdat het onderzoek nog in volle gang is''.

De vluchtscooter zou zijn teruggevonden bij een brug op de Oostsingel. De politie heeft de omgeving afgezet en is vermoedelijk op zoek naar het wapen van de verdachte.

In Delft zijn dit jaar meer schietincidenten geweest. Bij een koffietent aan het Kalverbos werd begin augustus de crimineel Karel Pronk doodgeschoten. Coffeeshop The Game in de Breestraat werd in september beschoten. In mei en juni werden in de binnenstad een coffeeshop, een cadeauwinkel en een horecazaak onder vuur genomen. Een paar weken eerder waren een zonnestudio en een coffeeshop in de Peperstaat het doelwit.

Na de eerdere incidenten sloot burgemeester Marja van Bijsterveldt de Delftse coffeeshops in de Breestraat en de Peperstraat enige tijd. Die tijdelijke sluiting was volgens haar nodig in het belang van de openbare orde en veiligheid.