Is Europa de grote verliezer van de VN-klimaattop?

Buitenland

Landen hebben slotakkoord bereikt op de klimaattop

De klimaattop in Egypte is ten einde. Er komt een fonds voor klimaatschade voor de meest kwetsbare landen. Maar de Europese Unie krijgt niet het wisselgeld waar het op had ingezet: er komen geen nieuwe ambitieuze toezeggingen om de CO2-uitstoot wereldwijd fors te verlagen.