Mooie weer kan niet op: oudewijvenzomer voor de deur!

De komende dagen wordt met een zuidelijke wind warme lucht vanuit het Middellandse Zeegebied aangevoerd. Mogelijk houdt het warme weer vrijdag en in het weekend aan. Als dat gebeurt heeft De Bilt een recordlate reeks van vijf warme dagen.

Mogelijk tikt de temperatuur in De Bilt dinsdag al de warme grens van 20 graden aan. Woensdag en donderdag loopt de temperatuur verder op naar een graad of 23. De kans is groot dat het ook vrijdag en zaterdag warm blijft. Daarmee kan het in De Bilt vijf dagen op rij 20 graden of warmer zijn. Een dergelijke reeks van vijf officiële warme dagen is zo volgens Weeronline laat in oktober nog niet eerder gemeten. In 2005 kwam het in De Bilt vanaf 10 oktober tot vier warme dagen op rij. De oktobermaanden in 1990 en 2001 telden zelfs vanaf 12 oktober nog een reeks van vier warme dagen.

Normaal komt het in oktober bij het KNMI in De Bilt tot één of twee warme dagen.

Het jaar 2018 telt tot dusver in De Bilt een recordaantal van 124 warme dagen tegen 85 normaal. Volgens de huidige verwachting stijgt het aantal warme dagen naar 129. Het verschil met het oude record van 116 warme dagen in 2003 wordt daarmee nog groter.