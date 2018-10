Hoe komen we aan de term oudewijvenzomer?

Weeronline legt het uit: „De term oudewijvenzomer heeft betrekking op oude breiende vrouwen en veldspinnen. De spinnen maken bij rustig nazomerweer lange draden. Tijdens de heldere en langer wordende herfstnachten wordt dauw afgezet op de spinnenwebben. Als de zon opkomt glinsteren en schitteren de druppels aan de draden.”

„Tot aan het eind van de 18de eeuw was wijf het gewone woord voor vrouw. Men dacht in die tijd dat de mooie slierten de haren waren van de godinnen van het noodlot of de vrouwelijke watergeesten. Deze haren zouden zij ’s nachts zijn verloren. Omdat dit alleen gebeurt tijdens rustige zonnige dagen in het najaar, werd dit de oudewijvenzomer genoemd.”