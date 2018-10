Zaak Holleeder gaat niet door ’wegens problemen met vervoer getuige’

Om wat voor problemen het precies gaat, is onduidelijk. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kan alleen melden dat de zitting ’door omstandigheden’ vandaag niet doorgaat. Dinsdag om 10 uur gaat de zaak alsnog verder.

Vanaf maandag zou Peter La S. als getuige in het proces tegen Holleeder worden gehoord. Hij heeft belastend over Holleeder verklaard. Hij was ook kroongetuige in het grote liquidatieproces Passage en kreeg een lagere straf in ruil voor verklaringen tegen zijn medeverdachten.

Willem Holleeder (60) staat terecht voor vijf liquidatieopdrachten waarbij zes doden en een gewonde vielen en één poging tot moord. Zijn proces ging in februari van start. Hij ontkent alle beschuldigingen.