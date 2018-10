Vier zussen onder limousine-doden New York

Eén van hen was net getrouwd. Haar man had de gigantische limousine gehuurd als verrassing.

De vier meiden stonden bekend als een hecht clubje, Amerikaanse media citeren familie die spreken van de ’vier musketiers’

„We waren met z’n zevenen, vijf zussen en twee broers”, zegt de broer Tom (35) die in het plaatsje Amsterdam in de staat New York woont.

Afgelopen zaterdag botste de limo op een stilstaande auto in Schoharie bij Albany. Het gezelschap was op bezoek geweest bij een wijngaard en op weg naar een bierbrouwer.

Een familielid zegt tegen de New York Post dat ze eigenlijk een bus wilden huren, maar omdat die met pech stond, het hele stel in een grote limo was gekropen.

Het gevaarte, met achttien passagiers en een chauffeur botste met een snelheid van ruim negentig kilometer per uur op een ander voertuig. Ook twee voetgangers werden meegesleurd.