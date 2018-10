Leger en politie jagen op drugsnetwerk

In totaal zijn vandaag zeventig agenten ingezet die in bij meerdere panden in het centrum zijn binnengevallen. In een bosgebied bij de wijk Rijpelberg zijn militairen ingezet. „We vermoeden dat daar geld of drugs zijn verstopt. De militairen zijn gespecialiseerd in zulke zoekacties”, zegt een woordvoerster van de politie.

In de vroege ochtend waren er al invallen in woningen in het centrum van Helmond.

Jonge dealertjes

Helmond gaat al langer gebukt onder drugshandel. Veel bewoners ergeren zich aan de straatdealers. Die zijn vaak opvallend jong. De afgelopen tijd werden dealers van 17 tot 27 jaar opgepakt. Ze handelen in zowel hard- als softdrugs.

De dealers kwamen in beeld na tips van wijkagenten en burgers „Maar nu willen we het netwerk daarachter aanpakken. Daar zijn maanden van voorbereiding aan voorafgegaan. De leveranciers van de drugs zijn nu aan de beurt. De militairen assisteren ons met behulp van honden en metaaldetectoren. Zo proberen we verstoringen in de grond te traceren.”

Resultaat

Wat de acties behalve de arrestaties hebben opgeleverd, wordt later vandaag bekendgemaakt.