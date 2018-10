D66 heeft keus genoeg, de vraag is wie wil

Sjoerd Sjoerdsma en Jan Paternotte staken hun vinger op, nog geen uur nadat hun baas bekend had gemaakt dat hij ermee op zou houden. Ze behoren tot de ’nieuwe generatie’, waar Alexander Pechtold van zei dat die aan de beurt was om het stokje van hem over te nemen. Daartoe wordt ook Rob Jetten gerekend, een getalenteerd jong Kamerlid dat bij het grote publiek nog niet zo bekend is.

„Zeg niet meteen ’nee’”, zei Pechtold volgens een aanwezige zaterdagochtend, toen hij zijn fractie vertelde dat het mooi geweest was. „Het is onverstandig als jullie gelijk zeggen dat je het niet wil doen.” Zelf had hij wel een voorkeur, maar die wilde hij niet vertellen. In D66 klinkt dat Kamerleden werden aangespoord om publiekelijk vooral niets uit te sluiten, zodat het speelveld open zou blijven.

De achttien overgebleven Kamerleden plus nieuwkomer Rutger Schonis mogen morgen beslissen wie de voorman gaat vervangen. Pia Dijkstra is na Pechtold het meest bekende D66-Kamerlid, maar weinig mensen denken dat zij de post ambieert. De afgelopen jaren was ze een belangrijk gezicht voor de partij, maar ze behoorde niet tot de top van de fractie. Wel maakte ze intern indruk door haar onderhandelingen over het regeerakkoord met collega’s van VVD, CDA en CU. Onderwijswoordvoerder Paul van Meenen wordt ook getipt. Vera Bergkamp draait eveneens een tijdje mee.

Kees Verhoeven zou als vicefractievoorzitter een logische keuze zijn om Pechtold al dan niet tijdelijk op te volgen. Het ervaren Kamerlid is een ’politieke sjacheraar’, merkte Pechtold eens op en daarmee scoorde hij punten bij de leider. Enige bravoure is hem niet vreemd, wat kan helpen in Kamerconfrontaties met Geert Wilders en Thierry Baudet. Wel is het in de Kamer opgevallen dat hij zijn stukken niet altijd even goed leest. Zelf heeft hij ook wel eens opgemerkt de baan niet te ambiëren; een functie in het kabinet liet hij wegens persoonlijke omstandigheden schieten.

De invloed van het leiderschap op de persoonlijke levenssfeer is volgens een insider wel een belangrijke afweging voor Kamerleden. Er is de afgelopen tijd in de fractie vaker over het privéleven van politici gesproken dan bekend is. Men schrok van de felle reacties op privénieuws rond Pechtold, maar bijvoorbeeld ook van de persoonlijke aanvallen op Pia Dijkstra rond orgaandonatie. Verschillende Kamerleden zouden vrezen voor de invloed die het drukke, openbare fractievoorzitterschap heeft op hun persoonlijke omgeving. Die werkelijkheid zou de ambities nog wel eens kunnen overschaduwen als de fractie morgen de opvolger van Alexander Pechtold kiest.

