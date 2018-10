Verdachte in been geschoten in Emmeloord

De politie kwam af op meldingen dat er een man met messen rondliep. Bij zijn aanhouding is eerst een waarschuwingsschot gelost. Nadat hij in het been was geschoten, konden agenten hem overmeesteren, aldus de politie.

De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht.

Omdat er is geschoten door de politie doet de Rijksrecherche onderzoek.