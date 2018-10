App traint ouderen babbeltrucs te weerstaan

Jaarlijks zouden er volgens een schatting van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 125.000 pogingen gedaan om mensen, voornamelijk ouderen, te beroven door middels van een babbeltruc het huis binnen te komen. 25.000 daarvan zouden daadwerkelijk succesvol zijn. Exacte aantallen zijn er niet, vertelt Manon Vanderkaa van ouderenorganisatie KBO-PCOB. „Schaamte is een groot probleem bij slachtoffers van babbeltrucs”, vertelt ze in een woonkamer in IJsselstein. „Daarom is niet duidelijk hoe groot het probleem precies is.”

Om ouderen weerbaar te maken heeft KBO-PCOB, samen met de VU in Amsterdam, een app ontwikkeld om ouderen te trainen. In deze woonkamer, te gast bij Marijke en Hans Pillen, wordt voor het eerst geoefend met de toepassing. ’Ding dong’, klinkt het. De meteropnemer staat voor de deur. „Ik kom de meterstanden opnemen”, vertelt de vrouw die in de app voor de deur staat. Hans Pillen ruikt onraad. „Ik geef die altijd zelf door”, mompelt hij. Manon Vanderkaa grijpt in. „Je moet assertief spreken. Deze app merkt hoe vastberaden iemand is in het wegsturen van iemand aan de deur. Hoe assertiever je spreekt, hoe eerder iemand weer weg gaat.”

En juist dat aspect vindt Fabiola Wijma, bevriend met het echtpaar Pillen en ook aanwezig om de app te testen, erg fijn. „Ik weet best wat ik moet zeggen”, vertelt ze. „Maar het is handig om het echt te moeten oefenen.” Wat ze vooral geleerd heeft? „Dat ik 112 moet bellen als iemand probeert een babbeltruc bij me uit te halen. Dat had ik niet gedacht.” Vanderkaa legt uit: „De politie wil graag dat je het alarmnummer belt als iemand een babbeltruc probeert uit te halen, en nog in de buurt is. Zo kunnen ze snel ingrijpen.” De politie bevestigt dat een slachtoffer 112 kan bellen als de dader nog in de buurt is, en naar 0900-8844 als de vogel inmiddels gevlogen is.

Hans Pillen is zich er van bewust dat hij vooral assertiever moet worden. „Ik ben te vriendelijk”, beschikt de sympathieke senior over behoorlijk wat zelfkennis. „Maar door te oefenen hoop ik wat assertiever te worden.” De proef wordt op de som genomen, en de verslaggever van dienst vraagt wat er zal gebeuren als we meneer Pillen om zijn pincode vragen. „Dan lach ik vriendelijk en zal ik u vragen om weg te gaan”, antwoordt die. En als de verslaggever dan nog steeds niet vertrekt? „Dan heb ik hier een heel stevige deur, en hoop ik voor u dat uw neus net zo stevig is!” En de deur valt dicht. Hans Pillen is in ieder geval geslaagd.