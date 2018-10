Brief 2 ’Argument Unilever dooddoener’

Aan die standvastigheid zou Unilever baas Polman een voorbeeld kunnen nemen. De Britse aandeelhouders willen de vestiging in Londen houden vanwege de beursnotering in Londen en de strenge regels voor bedrijfsovernamen in Nederland. En dan komt Polman, die zo gelobbyd heeft voor afschaffing, doodleuk aan met het argument over de onzekerheid rondom de afschaffing van diezelfde dividendbelasting. Met zulke vrienden heeft Rutte geen vijanden meer nodig.

Bas Overmars, Amsterdam

