Zwarte Piet-zaak gaat verder na flauwvallen rechter

Sympathisanten hebben zich maandagochtend verzameld voor de rechtbank waar de rechtszaak rond de A7-blokkade in Leeuwarden wordt behandeld. Ⓒ ANP

LEEUWARDEN - De rechtszaak over de ’Zwarte Piet-blokkade’ op de A7 begon met consternatie, omdat een van de rechters flauwviel. Halverwege het voorlezen van de aanklacht door de officier van justitie zat de man ineens achterover gezakt bewegingloos op zijn stoel. De rechtbank trok zich terug om zich te beraden of de rechtszaak voortgezet kon worden. Nadat een arts de rechter had gezien, kwam de rechtbank weer binnen, waarop een applaus in de zaal klonk.