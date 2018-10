Wolf vastgelegd op camera op de Veluwe

Dat meldt NatureToday. „Wolven die op zoek zijn naar een nieuw leefgebied zijn moeilijk te monitoren; ze leggen lange afstanden af en laten weinig sporen achter. Als een wolf langere tijd in hetzelfde gebied verblijft, gaat hij of zij het gebied markeren door keutels vol in het zicht op zandpaden te leggen”, aldus Nature Today.

Op de Veluwe werden afgelopen zomer meerdere keren wolvenkeutels aangetroffen. Met behulp van DNA-onderzoek is vastgesteld dat het om een wolvin gaat die afkomstig is uit een roedel nabij Babben (Brandenburg, Duitsland). Dit dier heeft in mei en juni in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel rondgelopen. De wolf die op 15 september is gefilmd zou dezelfde wolvin kunnen zijn.

De vrijwilligers en onderzoekers proberen zo goed mogelijk in kaart te brengen waar in Nederland wolven aanwezig zijn.

Wolf sneller dan Provincie

Provincies en natuurorganisaties zijn druk aan het werk om een nieuw draaiboek te maken voor het moment dat zich definitief wolven vestigen in Nederland. Ondertussen lijkt er al ruim drie maanden een wolvin rond te lopen op de Veluwe, die daar mogelijk een eigen leefgebied afbakent.

In het nieuwe draaiboek, dat nog even op zich laat wachten, wordt onder meer geregeld wanneer boeren een schadevergoeding krijgen als een wolf hun dieren opeet.