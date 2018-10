Rutte maakt zich geen zorgen over coalitie

Een vervanger van Pechtold zal zich waarschijnlijk willen profileren aan het begin. In een coalitie, waar al allerlei afspraken zijn gemaakt over het beleid, is daar alleen niet altijd veel ruimte voor. Toch maakt Rutte zich niet druk over frictie in de coalitie omdat Pechtold een stabiel D66 heeft achtergelaten en ’een professionele organisatie’, zo zei hij bij aanvang van het coalitieoverleg vandaag. De partijen praten daar onder meer over de dividendbelasting.

Ook Pechtold heeft vertrouwen in de stabiliteit van de fractie die hij achterlaat. „Er is stabiliteit omdat we zo lang hebben gedaan over het vormgeven van dat hele pakket van maatregelen. Eigenlijk het afgelopen jaar ging dat ook goed, we hebben nog nooit met verhitte koppen in het Torentje gezeten. Dat zal ik mijn opvolger ook nog even meegeven: hou die rust en blijf in elkaar investeren.” Bij aankomst zei hij met een dubbele gevoelens aan zijn laatste coalitieoverleg te beginnen. Welke dan? „Eindelijk en jammer.”

Opvolging

De strijd om de opvolging van Alexander Pechtold is inmiddels losgebarsten. Vandaag zijn D66-Kamerleden op een ’heidag’. Officieel om de begroting te bespreken, maar achter de schermen zijn kandidaat-fractievoorzitters vandaag druk in de weer om stemmen voor zich te winnen.

Meerdere Kamerleden hebben belangstelling om Pechtold op te volgen. De ervaren Sjoerd Sjoerdsma en de ’Amsterdamse kroonprins’ Jan Paternotte sloten nog geen uur nadat Pechtold zijn vertrek bekendmaakte, publiekelijk niet uit dat zij wellicht fractieleider willen worden. Meer bescheiden, maar wel vaak genoemd is het jonge politieke talent Rob Jetten. Ook vice-fractievoorzitter Kees Verhoeven wordt genoemd. Onduidelijk is of Vera Bergkamp en het bekende gezicht Pia Dijkstra een poging wagen.

De kandidaten moeten dinsdag in de wekelijkse fractievergadering een ’pitch’ houden waarin ze zichzelf verkopen. Daarna gaan de D66-Kamerleden direct stemmen en rolt er een nieuwe fractievoorzitter uit de bus.

De kandidaten zijn al druk aan het bellen naar fractiegenoten om te polsen of ze kunnen rekenen op voldoende steun. Een woordvoerder van de partij laat weten dat het gaat om een tijdelijke aanstelling. Over anderhalf jaar bepalen de leden van D66 op een congres of de opvolger van Pechtold mag blijven.