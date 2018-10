Officieel dodental Sulawesi nadert 2000

Gevreesd wordt dat ook elders op het eiland vermisten niet meer levend worden teruggevonden. Ⓒ EPA

PALU - De Indonesische autoriteiten hebben het dodental van de aardbeving en de tsunami op Sulawesi opgeschroefd naar 1944. De ramp voltrok zich in het noordwesten van het eiland en verwoestte onder meer een groot deel van de stad Palu. Daar is ook een wijk door de aarde verzwolgen. Over het lot van circa vijfduizend bewoners is niets bekend.