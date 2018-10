Nederlandse ambassadeur ontboden in Rusland

Minister Ank Bijleveld van Defensie maakte donderdag bekend dat de Russische agenten in april waren betrapt toen zij het wifinetwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag wilden binnendringen. Ze zijn vervolgens het land uitgezet.

Russische media meldden voor het weekeinde al dat Moskou tekst en uitleg wil van de ambassadeur. Minister Stef Blok sprak toen tegen dat zij al gevraagd was langs te komen, maar zei ook dat zo’n uitnodiging niet als een verrassing zou komen.

Volgens Russische media heeft de ambassadeur na het gesprek gezegd dat Nederland verantwoordelijkheid draagt voor internationale organisaties die in het land gevestigd zijn. „Daarom kunnen we cyberaanvallen ook niet tolereren. We hebben een duidelijk signaal afgegeven dat dit soort praktijken moeten stoppen.”

