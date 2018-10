Hitler staat achter Merkel

Alex, tweede naam Adolf, blijkt een hekel te hebben aan de Amerikaanse president Donald Trump die hij ’leugenaar’ noemt. Maar de nazaat van Adolf blijkt ook een supporter van Angela Merkel.

De 68-jarige heet overigens officieel geen Hitler meer van achteren. In 1946 koos de resterende familie eieren voor z’n geld en veranderde de meest gehate naam van die tijd. Alex Stuart-Houston zoals hij nu heet, heeft ook helemaal niets meer met Duitsland te maken. Hij woont in Long Island bij New York.

Alexander en zijn familie hebben altijd geweigerd de pers te woord te staan. Nu doorbreekt hij in Bild het stilzwijgen. Overigens is de Amerikaan niet de enige achterneef, hij heeft nog broers Brian en Louis die ook bij hem in de buurt wonen.

Over de Amerikaanse president zegt hij: „De laatste persoon die ik bewonder is Donald Trump. Hij behoort zeker niet tot mijn favorieten. Sommige dingen die hij zegt zijn wel OK, maar de meeste niet”.

Hoewel Alexander dus in de VS woont, heeft hij wel een sterke mening over Angela Merkel. Hij noemt haar ’intelligent en slim’. „Ze weet wat ze doet. Als ik in Duitsland zou mogen stemmen, stemde ik op haar”.

De vader van Alexander is William Patrick Hitler, een rechtstreekse neef van Adolf. Hij werkt ver voor de Tweede Wereldoorlog bij een bank in Berlijn, maar besluit nog voor zijn neef dood en verderf zal zaaien in Europa te verhuizen naar Amerika. William vecht zelfs in de oorlog voor de US Navy tegen de Duitse Kriegsmarine.

Pas twintig jaar geleden hoort wereld voor het eerst dat er familieden van Adolf Hitler in Amerika wonen. De Engelse schrijver David Gardner onthult dat in een boek. In 2006 staan er verslaggevers van de New York Times op de stoep van de familie. Maar ook dan houden de Hitlertjes de kaken stijf op elkaar.

De krant Bild belt zonder al te veel succes aan bij Brian, de jongste zoon William Patrick Hitler. Ook hij woont op Long Island. De deur wordt opengedaan door een vijftiger met een volle dos donker haar, glad geschoren en hoekig gezicht. „Hitler draagt een korte broek”, constateert de krant. Brian laat direct weten geen verslaggevers te woord te willen staan. Hij gooit de deur dicht en zet de gazonsproeriers aan

Bij Alexander heeft Bild meer succes. Een buurvrouw weet dat hij waarschijnlijk aan het vissen is. Kort daarop stopt een auto op de oprit. „Herr Hitler rijdt Hyundai”, schrijft Bild droogjes. De verslaggever wordt door de ongeveer 1.85 grote Alexander koeltjes ontvangen. „We spreken niet met verslaggevers”, zegt hij. „U was net ook al bij m’n broer”.

Uiteindelijk wil hij wel wat kwijt over Merkel en Trump. Over zijn eigen politieke voorkeur, zegt de achterneef van Hitler dat hij geen voorkeur heeft. Zijn broers wel, die zijn van Trumps partij De Republikeinen.

