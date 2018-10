Gezochte Spaanse drugsbaron verschijnt in muziekvideo

In de video is de zanger samen met de meest gezochte drugsbaron van Spanje te zien. Ze stappen uit een Bentley en zitten samen in een zwembad, omringd door meisjes in strings en omgeven door flessen champagne. Volgens El País zijn de opnamen gemaakt in Campo de Gibraltar, in een villa die eerder door de politie werd doorzocht.

De villa diende voor privé-orgies van de Castañas en heeft een bar, een zwembad, ronde bedden en een SM-kamer.

De politie heeft tegenover de Spaanse krant El Mundo bevestigd dat Tejón de man is die in de video te zien is. „Het is hem. Daar is geen twijfel over. We volgen de video al een week”, zegt een politiewoordvoerder tegen de krant El Mundo.

Francisco Tejón wist samen met zijn broer Antonio in een speedboot naar Marokko te ontkomen, toen de politie anderhalf jaar geleden dertig andere leden van de bende oppakte. Begin juni werd de broer alsnog opgepakt, in een operatie waar meer dan honderd agenten betrokken waren.

