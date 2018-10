Strikken nieuwe ziekenhuiscollega levert premie van 4000 euro op

Net als in ons land, is het personeelsgebrek in de zorgsector een nijpend probleem. Ⓒ ANP

DÜSSELDORF - Een ziekenhuis in Düsseldorf wil dat medewerkers meer personeel gaan werven. De Schön-Kliniek in de voorstad Heerdt betaalt daarom 4000 euro premie aan elke medewerker die een personeelslid weet te strikken voor werk in de verpleging of behandeling van patiënten.