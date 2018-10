Christelijke actiegroep wil ’bloederig’ Halloweenfeest verbieden

Dat meldt de Zoetermeerse radiozender ZFM op Facebook. Het horrorfeestje dat op 26 oktober gepland staat, zou te angstaanjagend en bloederig zijn. In het verzoekschrift aan het college worden vraagtekens gezet bij het waarom een vredige stad als Zoetermeer de ruimte geeft voor het verheerlijken van dood en verderf.

Er sterven dagelijks mensen door oorlog, andersdenkenden in sommige landen worden onthoofd, mensen levend in brand gestoken, bloedige terreuraanslagen worden gepleegd, slachtoffers van geweld leven in angst. Kortom „genoeg ellende waarvan je hoopt dat het Zoetermeer niet zal treffen”, zo probeert de actiegroep mensen over de streep te trekken de petitie te ondertekenen.

„Laat ik maar niet beginnen over de geschiedenis van vampieren en heksen. Ook demonen die bij het Halloween feest horen vallen onder een geestelijke wereld dat verder gaat dat onze ogen kunnen zien.”

Gewoon leuk feest

Mark Merckens van DN Leisure, de organisator van het feest reageert in het Reformatorisch Dagblad: „Het festijn heeft niets met het geloof te maken. Het is gewoon een leuk feest dat is overgewaaid uit Amerika.”