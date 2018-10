Salvini en Le Pen zien vijand in EU-leiders

Le Pen en Salvini zeggen dezelfde meningen over Europa te hebben, „of het nu gaat om de landbouw, de werkgelegenheid of de strijd tegen immigratie.” De twee waren aanwezig op een vakbondscongres dat is gehouden in het teken van „Economische groei en sociale perspectieven in een Europa van naties”, meldde persbureau ANSA.

Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft er net als Moscovici recent bij de Italiaanse regeringscoalitie op aangedrongen zich in haar begroting te houden aan de doelstellingen van en afspraken met de EU. Italië wordt geregeerd door Salvini’s rechts-populistische anti-immigratiepartij Lega en de eurosceptische protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) van Luigi Di Maio. Beiden willen van bezuinigingen af en (geleend) geld in de economie pompen.