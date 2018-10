’Botox? Leer je kind liever dat het perfect en prachtig is zoals het is!’

Dit is een lastig onderwerp, want - laten we eerlijk zijn - iedereen moet natuurlijk helemaal zelf weten wat ie met z'n lichaam doet. Je schaadt er een ander absoluut niet mee dat je je voorhoofd of desnoods je complete mimiek platlegt en/of je lippen opspuit.

Slecht voorbeeld

Toch vind ik het een bijzonder slecht voorbeeld voor onze kinderen. Ontevreden over je uiterlijk? Dan laat je het toch naar je zin spuiten of snijden! Leer een kind liever blij te zijn met wie hij/zij is!

Ik was bij NieuwLicht te gast, samen met een vlogster (20) die in haar video's laat zien hoe ze haar nog niet aanwezige rimpels laat botoxen en haar lip laat opvullen. Mijn dochter (14) was mee en zat in het publiek, toevallig naast de vlogster.

Botox

Zes jaar verschil tussen de meiden, het leken er minimaal zestien. Aan de ene kant mijn meisje met het prachtige ongeschonden gezichtje (oké, geheel objectief ben ik niet in deze), aan de andere kant een jonge vrouw met onnatuurlijk ogende lippen.

Ieder z'n smaak uiteraard, maar wat ik vooral zorgelijk vind is dat deze vrouw middels haar vlogs het gebruik botox promoot. Klinieken staan bij vloggers in de rij om ze gratis behandelingen aan te bieden; als ze er maar enthousiast over vertellen.

Vlogs

En waar de meeste vloggers ervan overtuigd zijn dat hun publiek voor een groot deel bestaat uit volwassen vrouwen, durf ik te stellen dat ik in mijn directe omgeving geen één volwassen vrouw ken die vlogs kijkt. Daar hebben we geen tijd voor.

Het publiek bestaat uit talloze pubermeisjes. En deze pubermeiden krijgen in zo ongeveer de meest onzekere fase van hun leven lessen van hun 'rolmodellen' voorgeschoteld, die doen alsof het leven maakbaar is.

Hype

Ik hoorde in het voorstukje van het programma de superpopulaire vlogger Jessie Maya zeggen dat als het gebruik van lipfillers onzekerheid bij de kijkers teweeg brengt, er écht iets mis is met de kijkers. Jessie; de kijkers zijn 13, 14, misschien 15. Daar is helemaal niets mis mee, die horen gewoon al die onzinvideo's niet onder ogen te krijgen!

Het is een hype. Meedoen. Erbij willen horen. Zij doet het, dus ik ook. Je wil er natuurlijk niet als enige verrimpeld bij staan. En niet alleen onder jonge vrouwen is het een hype, ook onder vrouwen mét rimpels. Zie ons eens hip de tand des tijds bevechten.

Facelift

Het meest zinloze gevecht ooit, want je verliest het; we worden allemaal oud en we gaan allemaal dood. De stap van de ene behandeling naar de volgende is klein. Naast die fronsrimpel is een fillertje ineens ook een optie.

En voor je het weet legt een plastisch chirurg een knoop in het vel achter je oren en heb je een facelift te pakken. Wat is er zo erg aan jezelf? Waarom toch die ontevredenheid?

Klinieken

Als deze trend zich doorzet, lopen we over een paar jaar allemaal met datzelfde 'plastic' gezicht rond. Je ziet precies wie er wel en niet wat heeft laten doen. En om eerlijk te zijn, vind ik dat het vaak niet verbetert.

De opmars is niet te stoppen, dat snap ik ook wel. De klinieken schieten als paddenstoelen uit de grond en vrouwen plannen massaal gezellige botox-party's. Ik hoop op een ommekeer, ooit.

Nep

Dat we dan massaal klaar zijn met nep. Of dat ooit gebeurt? Geen idee... Maar kunnen we dan tot die tijd op z'n minst afspreken dat we het voorzichtig naar onze dochters brengen?

Dat we haar vooral leren van zichzelf te houden en op het hart drukken dat zij perfect is zoals jij haar gemaakt hebt? Enne klinieken: 'Kap met het aanbieden van gratis behandelingen aan vloggers. Haal de klanten uit de volwassen wereld en laat die jonge meiden met rust.'