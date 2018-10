Verdachte legt schuld bij burgemeester Dokkum

De rechter en de officier van justitie hielden de verdachten maandag tijdens de rechtszaak echter voor dat de burgemeester ,,een demonstratie moet faciliteren er dat er ook geen vergunning voor nodig is''. Maar uit het gemor in de overvolle zaal bleek dat de Friezen niet overtuigd waren.

In de tweede sessie tegen drie verdachten, van wie één niet in de rechtbank was komen opdagen, bleek dat ze slechts één doel hadden: voorkomen dat de bussen met demonstranten Dokkum zouden bereiken. ,,Schitterend mooi dat dat gelukt is'', zei een van hen. Maar hij haastte zich te zeggen dat hij het niet nog een keer zo zou doen. Een ander zegt dat hij nog altijd met een glimlach terugkijkt op de actie.

De tegenstanders van de anti-Zwarte Piet-demonstranten hadden wel afgesproken dat ze geen geweld zouden gebruiken. De verdachten verklaren vaag over de precieze afspraken die van tevoren waren gemaakt.

In een Whatsapp-groepje dat de verdachten na de blokkade samen hadden, meldde een van hen dat ze zich geen zorgen hoefden te maken over eventuele boetes. ,,Met crowdfunding lukt het wel, heel Friesland wil wel betalen.''