’Waarom voorrang na scheiding?’

Statushouders zitten vaak al jaren in allerlei centra ’in de wacht’ zonder eigen woonruimte en kunnen zich in die tijd nergens inschrijven. Waarom zouden mensen die ervoor kiezen te gaan scheiden wel recht op voorrang hebben boven bijv. statushouders of mijn eigen kinderen? Deze laatsten werken beiden fulltime, maar omdat ze starters en single zijn belanden ook zij onder alle voorrangsgevallen op die ellenlange wachtlijsten en wonen noodgedwongen weer thuis bij ons. Lijkt ook heel onrechtvaardig.

C. Steenman-Vollebregt