Yolanda Hadid: De Borrelia-bacterie in mijn bloed is weer actief

Yolanda: "Vroeger vond ik het heerlijk dat het leven in Amerika altijd 24/7 doorgaat. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik geniet van de rust in Papendrecht. Lekker fietsen langs de molens, koffiedrinken op de bank bij mijn moeder, de stilte van de winkels die hier op zondag nog gesloten zijn...

BORRELIA

En hoewel ik thuis op een streng dieet zit, laat ik dat in Nederland altijd even helemaal los en doe ik me tegoed aan broodjes kaas en zuurkoolstamppot. Gisteravond heb ik nog een patatje oorlog gehaald. Een extra grote zak."

Dat troostvoedsel was even nodig. Want hoewel ze de Nederlandse vertaling van haar boek liever wilde inluiden met de boodschap dat het al een jaar heel goed gaat, heeft ze zojuist gehoord dat de Borrelia-bacterie in haar bloed weer actief is. "Ik heb wel even flink gehuild, het viel rauw op mijn dak.

RODE KRING

Maar vandaag ga ik weer met goede moed verder. Thuis ga ik samen met mijn artsen een plan maken om zo snel mogelijk weer op de been te zijn. Al weet ik na zeven jaar inmiddels dat dat altijd maar tijdelijk is. Genezen kan niet. Dat is precies de reden waarom ik dit boek heb geschreven."

Een tekenbeet of rode kring op haar huid kan ze zich niet herinneren. "Maar wat dat betreft ben ik wel een echte boerin: ik was altijd buiten. Als ik een insectenbeetje had, zei mijn moeder: 'Beetje spuug erop en door'."

BESMETTING

Al houdt Yolanda ook de mogelijkheid open dat ze de ziekte al bij haar geboorte heeft meegekregen. Haar moeder werd enkele jaren geleden namelijk ook positief getest op lyme, net als zoon Anwar en dochter Bella. Alleen Gigi die net als haar broer en zus inmiddels een internationaal topmodel is, ontsprong de dans.

Toch wil Yolanda liever geen energie verspillen aan de vraag hoe ze allemaal lyme hebben gekregen. "Wel aan: hoe komen we er vanaf? Als je een besmetting met de Borrelia-bacterie binnen een paar weken behandelt met antibiotica, kun je gewoon genezen.

CHRONISCH

Ben je daarvoor te laat, dan wordt het chronisch. Die variant van de ziekte wordt nog steeds niet erkend en behandelingen worden ook niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Dat vind ik misdadig. Want er zijn miljoenen mensen ernstig ziek, die nu niet worden geholpen."

Ze is zich er sterk van bewust dat ze wat dat betreft in een luxepositie zit. In haar boek schrijft ze openhartig over de talloze peperdure (alternatieve) behandelingen die ze onderging. "Ik voel me daar niet schuldig over, want ik heb mijn hele leven keihard gewerkt en gespaard om me dit te kunnen veroorloven.

HOLLYWOOD

In The Real Housewives liet ze zien dat er weinig glamoureus was aan haar Hollywood-leven; ze verbleef vijf jaar lang grotendeels binnen de vier muren van haar slaapkamer. Dat leidde tot veel steunbetuigingen, maar ook tot onbegrip. Er gingen zelfs geruchten dat ze zichzelf ziek zou praten.

Yolanda: "Niet heel goed voor je ego, maar dit is wel waar heel veel patiënten met een onzichtbare ziekte mee moeten dealen. Als je een paar weken op bed ligt, is iedereen begripvol, daarna gaan mensen verder met hun leven en lig jij nog steeds in je slaapkamer naar het plafond te staren. Het is heel eenzaam."

PARASIETEN

Omdat ze als 'gezicht van lyme' een zo eerlijk mogelijk beeld wilde schetsen van de wanhoop die patiënten doormaken, ging Yolanda alle schaamte voorbij. Ze deelde alles: zelfs foto's van de 40 centimeter lange parasieten die uit haar darmen kwamen.

"Toen ik het boek voor het eerst in handen kreeg, schrok ik daar wel van", zegt ze lachend. Ik dacht: 'Wat heb ik gedáán?'. Maar ik sta er nog steeds achter. Lyme is nu eenmaal niet sexy. En het leven niet perfect."

LEKKENDE BORSTIMPLANTATEN

Wel heeft ze spijt als haren op haar hoofd dat ze die perfectie jarenlang nastreefde. Nadat ze ontdekte dat haar lekkende borstimplantaten en injectables haar nóg zieker hadden gemaakt, zwoor ze cosmetische chirurgie voorgoed af.

"Ik liet botox inspuiten in mijn lunchpauze, alsof het niets was! Dat het schadelijk kon zijn, daar stond ik nooit bij stil. Iedereen deed het, en ik liep als een domme koe achter de anderen aan. Ook daarvoor wil ik nu mensen waarschuwen. Ga niet alleen maar blind af op wat de dokters zeggen, maar lees jezelf ook goed in."

GROTE BORSTEN

Inmiddels gaat ze voor natuurlijke schoonheid, al geeft ze toe dat ze dat wel heeft moeten leren. "Wie heeft dat eigenlijk besloten, dat vrouwen grote borsten moeten hebben en jong moeten blijven? Het interesseert me nu niets meer.

Ik wil gewoon leven en mijn kinderen zien opgroeien. Daarom blijf ik vechten voor een lymevrije wereld. Voor mijn kinderen, en die miljoenen anderen wereldwijd die ook hun hele leven nog voor zich hebben."