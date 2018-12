Timmermans roept Polen op wetten te bevriezen

Dat verklaarde vicevoorzitter Frans Timmermans woensdag na afloop van de wekelijkse commissievergadering waar juridische opties tegen de Polen werden besproken. Timmermans heeft de Poolse ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie deze week uitgenodigd om in Brussel te praten over de situatie. Volgens EU-bronnen gaan de Polen niet in op de invitatie.

De commissie kan Polen voor het Europese Hof van Justitie dagen vanwege inbreuk op EU-regels. Ook kan Polen tijdelijk het stemrecht bij besluitvorming worden ontnomen, maar met die optie moeten alle lidstaten instemmen. Toch bespreekt de commissie deze mogelijkheid volgende week.